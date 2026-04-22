Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев в рамках визита в Екатеринбург выступил с открытой лекцией перед студентами Уральского государственного экономического университета, представив позицию Баку по ключевым вопросам внешней политики и азербайджано-российских отношений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе выступления дипломат изложил основные приоритеты внешней политики Азербайджана, а также подходы к актуальным вопросам региональной и международной повестки, уделив особое внимание текущему состоянию и перспективам сотрудничества с Россией в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

Особый акцент был сделан на процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, восстановлении Карабахского региона, проводимых работах по разминированию освобожденных территорий и возвращению перемещенных лиц.

В завершение встречи студентам был показан фильм о строительно-восстановительных работах в Карабахе, демонстрирующий масштаб реализуемых проектов.

В рамках визита, проходящего на фоне XVI Евразийского экономического форума молодежи, посол также провел встречу с вице-губернатором Свердловской области Василием Козловым, в ходе которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.