Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Азербайджан и Армения достигли соглашения всего за шесть недель. Об этом он рассказал во время выступления на ежегодной конференции Real Estate Impact в Университете Майами.

«Мы заключили это соглашение за шесть недель. Они воевали 37 лет, а теперь они лучшие друзья. Кстати, премьер Армении и президент Азербайджана Алиев, теперь хорошие друзья — их сблизил президент Трамп. Это довольно примечательно», — отметил Уиткофф.

Напомним, 8 августа 2025 года в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента СЩА Дональда Трампа парафировали текст мирного договора между странами.