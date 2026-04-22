Украина обратилась к Турции и ряду других государств с просьбой содействовать организации встречи президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По словам министра, украинское внешнеполитическое ведомство направило адресное обращение к Турции, а также запросило поддержку у «определенных столиц», не уточнив, о каких странах идет речь. При этом Сибига подчеркнул, что Россия и Беларусь не рассматриваются Киевом как возможные площадки для переговоров.

«Если другая столица, кроме Москвы и Минска, организует такую встречу, мы поедем. И для нас это важно», — заявил он.

Как отметил глава МИД, Киев рассчитывает, что потенциальные переговоры на уровне лидеров помогут придать новый импульс дипломатическому процессу и открыть возможности для дальнейшего урегулирования конфликта.