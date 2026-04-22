Состоялась церемония официальной встречи президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь президента Латвии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Латвии.

Прозвучали государственные гимны Латвийской Республики и Азербайджанской Республики.

Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Эдгарсу Ринкевичсу, а члены латвийской делегации – президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Главы государств сделали официальное фото.