Состоялась церемония официальной встречи президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.
На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь президента Латвии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Латвии.
Прозвучали государственные гимны Латвийской Республики и Азербайджанской Республики.
Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Эдгарсу Ринкевичсу, а члены латвийской делегации – президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Главы государств сделали официальное фото.