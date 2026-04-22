В Республиканской специальной школе-интернате №3 для детей с ограниченными возможностями здоровья произошёл небольшой пожар в результате короткого замыкания в электропроводке.

Как сообщили в Управлении образования города Баку, в Службу пожарной охраны МЧС немедленно была передана информация, и распространение огня было предотвращено.

«Безопасность детей и сотрудников интерната обеспечена. В результате происшествия пострадавших нет.

В настоящее время соответствующие органы выясняют причины инцидента», — говорится в сообщении.

09:31 В Баку произошел пожар в общежитии Республиканской специальной школы-интерната № 3 для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенной в Низаминском районе Баку.

Как сообщает МЧС, пожар, возникший в коридоре первого этажа трёхэтажного здания общежития, был быстро потушен. Здание общежития было защищено от огня. Пострадавших нет.