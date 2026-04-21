Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили назначена на должность вице-премьер-министра правительства при сохранении за ней полномочий главы внешнеполитического ведомства.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Я хочу вам сообщить, что на министра иностранных дел Грузии, госпожу Маку Бочоришвили, будет возложена обязанность вице-премьера. Соответственно, в составе правительства будет три вице-премьера», — отметил Кобахидзе, подчеркнув, что Бочоришвили продолжит исполнять обязанности министра иностранных дел.

Таким образом, число вице-премьер-министров в правительстве Грузии увеличено до трёх.