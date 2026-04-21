Россия планирует с 1 мая прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Астане и Берлину уже направлен обновлённый график поставок.

Остановка транзита усилит неопределённость на энергорынке Германии на фоне перебоев с поставками из Ближнего Востока.

В 2025 году экспорт составил 2,146 млн тонн, а в первом квартале 2026 года — 730 тыс. тонн. Полная остановка может сократить загрузку НПЗ PCK примерно на 17% — завод обеспечивает топливом до 90% автомобилей в Берлине и Бранденбурге.