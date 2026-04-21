В Бухаресте произошел мощный взрыв на теплоэлектроцентрали CET Vest, передает румынский телеканал Antena 3.

Глава румынского департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат уточнил, что на заводе загорелись два трансформатора.

Арафат отметил, что жертв не было. Он призвал жителей близлежащих районов закрывать окна, чтобы избежать попадания дыма в дома. На вопрос о вероятном распространении пожара Арафат ответил, что, согласно информации пожарных, его не предвидится. При этом обстановка на территории продолжает находиться под наблюдением, заключил он.