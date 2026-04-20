Власти Турции примут дополнительные правовые меры, ограничивающие владение жителями республики огнестрельным оружием, и ужесточат наказания для его владельцев за нарушения после двух ЧП со стрельбой в местных школах на минувшей неделе.

Как передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber, об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством.

«Обеспечение безопасности в наших школах является нашим главным приоритетом. В этом вопросе никаких уступок не будет ни сейчас, ни в будущем», — сказал Эрдоган. «Мы ужесточим наказания для владельцев огнестрельного оружия, которые не выполняют свои обязанности по обеспечению его безопасности и сохранности. Мы введем дополнительные правовые нормы, ограничивающие владение оружием», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что в результате ЧП в школе в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 15 апреля 9 человек погибли, 21 получил ранения. В школе в провинции Шанлыурфа в том же регионе 14 апреля ранения получили 19 человек.

«Мы приняли необходимые меры в отношении аккаунтов, распространяющих ложный, манипулятивный и вредоносный контент в соцсетях и на цифровых коммуникационных платформах», — сказал президент Турции. Эрдоган добавил, что власти страны намерены усилить «виртуальное патрулирование» и укрепить потенциал правоохранительных органов в сфере кибербезопасности.

«Укрепление сотрудничества между школами и правоохранительными органами, разработка новых моделей работы также станут одним из шагов, которые мы предпримем в этом процессе», — сказал турецкий президент.