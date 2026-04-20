Лидер партии «Тиса», считающийся вероятным кандидатом на пост премьер-министра Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что страна намерена сохранить членство в Международном уголовном суде.

По его словам, любое лицо, въезжающее на территорию государства — участника МУС и находящееся в розыске по ордеру на арест, подлежит задержанию в соответствии с международными обязательствами.

В то же время отмечается, что в период премьерства Виктора Орбана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посещал Венгрию, несмотря на действующие решения Международного уголовного суда.