Конфронтация Израиля и США с Ираном не завершена, «новые события» на этом направлении возможны в любой момент, утверждает премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, Израиль намерен в конечном счете достичь своих целей в противостоянии с исламской республикой.

Это заявление он сделал во время совместного выступления в Иерусалиме с президентом Аргентины Хавьером Милеем, прибывшим в Израиль с государственным визитом, передает ТАСС.

Говоря о противостоянии с Ираном, Нетаньяху назвал его «периодом серьезных вызовов и последствий». «Мы многого добились. Но это еще не конец, и в любой момент могут произойти новые события», — сказал премьер.

Нетаньяху заметил, что за время президентства Милея это уже его третий визит в Израиль, и каждый раз после этих поездок происходили резонансные события. «У Хавьера Милея есть такое качество: каждый раз, когда он посещает Израиль, это происходит ровно перед тем, как случается что-то большое. Нет, в прошлый раз я ему ничего не говорил, даю вам слово. И я не знаю, что могу сказать ему сейчас, потому что кто знает, что принесет день завтрашний или послезавтрашний?» — добавил он.

«Но я уверен, что благодаря нашей моральной стойкости и партнерству, нашему великому партнерству с Соединенными Штатами, мы достигнем наших целей и принесем больше света и надежды свободным народам мира», — полагает Нетаньяху.