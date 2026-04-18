Пассажирский самолет впервые вылетел из Омана в Иран после частичного открытия воздушного пространства исламской республики. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

По информации источника, самолет отправился из Маската, однако подробности маршрута и тип рейса не уточняются. Отмечается, что это первый международный вылет в Иран с момента смягчения ограничений.

Ранее иранские власти разрешили полеты в восточной части воздушного пространства страны, тогда как западная зона остается закрытой. Кроме того, до 25 апреля ежедневно на 11 часов открываются шесть аэропортов, включая воздушные гавани Тегерана.

По данным источника, аэропорты работают с 03:30 до 14:30 по всемирному времени. При этом авиакомпаниям необходимо получать новые разрешения на выполнение рейсов, поскольку все ранее выданные допуски временно приостановлены.

Напомним, воздушное пространство Ирана было закрыто 28 февраля на фоне военного обострения на Ближнем Востоке.