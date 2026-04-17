ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приступило к проектированию железнодорожного маршрута Говсан.

Об этом заявил руководитель департамента пассажирских перевозок ЗАО Азербайджанские железные дороги Азер Фараджев.

По его словам, по направлению Баку — Говсан предусмотрены закупка поездов, восстановление существующих станций и ремонт железнодорожной инфраструктуры. В настоящее время уже начаты проектировочные работы.

Он отметил, что завершение реализации проекта планируется к 2030 году, однако ожидается, что основные работы будут завершены в 2027–2028 годах.