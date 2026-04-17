Руководство Турции и Сирии ведут переговоры о создании совместной свободной экономической зоны в Идлибе.

Об этом в интервью агентству Anadolu заявил президент Сирии Ахмед аш-Шараа.

По его словам, проект предусматривает развитие приоритетных отраслей промышленности на базе сирийско-турецкого сотрудничества. Он отметил, что Идлиб рассматривается как оптимальная площадка благодаря близости к турецкой границе и наличию ключевых транспортных маршрутов, связывающих регион с Дамаском, Алеппо и Латакией.

Аш-Шараа также сообщил, что власти Сирии при поддержке турецких партнёров инвестируют в восстановление воздушной и морской инфраструктуры страны для расширения её логистических возможностей.