Делегация во главе с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко посетила Центр исламской цивилизации в Узбекистане.

Гостей принял директор Центра Фирдавс Абдухаликов, сообщает пресс-служба ЦИЦ.

В ходе визита делегации представили концепцию центра, его научно-просветительскую направленность и структуру экспозиции, созданной по инициативе президента Шавкат Мирзиёев.

Гости ознакомились с основными разделами экспозиции, включая историю региона, доисламскую культуру, цивилизации Бактрии и Хорезма, а также развитие науки в эпоху Первого Ренессанса. Особое внимание было уделено наследию таких ученых, как Абу Али ибн Сино, Абу Райхан Беруни и Мухаммад аль-Хорезми.

Также делегации представили экспонаты согдийского периода и раздел, посвящённый Имам аль-Бухари. В рамках визита была продемонстрирована копия серебряного сосуда с изображением крылатого верблюда, оригинал которого хранится в Государственном Эрмитаже.

По итогам визита Кириенко оставил запись в книге почётных гостей, отметив значимость центра для изучения и популяризации исламского наследия.

«Выражаю искреннюю благодарность за возможность посетить этот уникальный Центр исламской цивилизации. Он создан по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. Здесь наглядно представлено богатое духовное наследие и история, а также широко используются современные технологии. Центр играет важную роль в изучении и популяризации богатого наследия исламского мира. Желаю центру дальнейшего развития и успехов. С уважением, С. Кириенко».

Директор центра Фирдавс Абдухаликов передал Кириенко факсимильное издание дивана Хусейна Байкары, переписанного в 1510 году в Герате. Издание включает газели правителя на тюркском языке и миниатюры работы Камолиддина Бехзада.