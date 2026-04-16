В Левашинском районе Дагестана, в районе села Нижние Убекимахи, произошёл масштабный оползень длиной в несколько километров. Тонны грунта сошли с горного склона и обрушились в местную реку, что создало угрозу возможного подтопления близлежащих населённых пунктов.

Как пишут российские СМИ, в районе ранее был введён режим повышенной готовности из-за прогнозируемой опасности оползней. В зоне риска оказались не менее семи жилых домов.

Причиной происшествия стали продолжительные ливни, которые идут в регионе с конца марта и привели к насыщению почвы влагой и её последующему обрушению.

Спасательные службы и местные власти продолжают мониторинг ситуации.