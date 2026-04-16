На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в жилом доме, расположенном в поселке Говсан Сураханского района Баку, малолетний ребёнок оказался запертым в квартире без возможности самостоятельно открыть дверь.
Об этом заявили в МЧС.
В связи с этим на место происшествия были незамедлительно привлечены спасатели Службы спасения особого риска.
С использованием альпинистского снаряжения спасатели через балкон проникли в квартиру, расположенную на третьем этаже девятиэтажного жилого дома, и передали ребёнка 2023 года рождения родителям.