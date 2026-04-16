ЗАО «Азербайджанские железные дороги» прокомментировало проседание в тоннеле, расположенном на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии в поселке Сабунчи города Баку и предназначенном для беспрепятственного движения автомобилей.

В ведомстве сообщили, что причиной обрушения части дорожного полотна стало переполнение канализационного колодца у выхода из тоннеля во время последних интенсивных осадков.

«После проведения капитального ремонта на территории тоннеля совместно с соответствующими структурами начнутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.