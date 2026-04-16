Еврокомиссия отправит делегацию в Венгрию 17 апреля, чтобы не дожидаться формирования нового правительства и начать как можно быстрее работу в том числе по финансированию Украины в размере €90 млрд.

Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью, передает ТАСС.

«Делегация Еврокомиссии уже завтра отправится в Венгрию, чтобы как можно раньше начать диалог с политическими силами, которые сформируют новое правительство», — сказала она.

По словам Пинью, «есть много [других] тем», включая финансирование Киева и «замороженные фонды» для Венгрии.