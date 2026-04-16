В Азербайджане зарегистрировано более 2100 компаний с российским капиталом, из них свыше 1400 активно работают. Об этом заявил вице-премьер Шахин Мустафаев.

«С удовлетворением отмечаем положительную динамику в инвестиционном сотрудничестве», — отметил он.

По его словам, общий объём российских инвестиций достиг 10,7 млрд долларов, включая 2,9 млрд в ненефтяной сектор.

Мустафаев также призвал российский бизнес активнее инвестировать в освобождённые территории, подчеркнув, что там действует особый налоговый режим: «Созданы все необходимые условия для эффективной и комфортной деятельности инвесторов».

Вице-премьер добавил, что Баку привержен принципам добрососедства с Россией, а двусторонние отношения будут и далее развиваться в духе Декларации 2022 года — на основе дружбы, доверия и союзничества. По его словам, особое значение имели итоги встречи президентов двух стран 9 октября прошлого года в Душанбе, открывшей новую страницу сотрудничества и определившей его приоритеты.