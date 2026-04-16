Коллегия Министерства экономики внесла изменения в решение «Об утверждении ряда нормативно-правовых актов в целях совершенствования налогового администрирования».

Соответствующее решение подписал министр Микаил Джаббаров.

Согласно решению, Министерство труда и социальной защиты населения будет представлять в налоговые органы декларации о доходах, полученных от продажи изделий ручной работы в рамках электронной торговли, с удержанием налога по ставке 2% без вычета расходов.

Также предусмотрено, что в отношении таких продаж будут проводиться камеральные и выездные налоговые проверки вне Автоматизированной налоговой информационной системы.