Пакистанские власти начали подготовку к проведению второго раунда переговоров между Ираном и США.

Об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на источники.

По их данным, «подготовка [к диалогу] уже началась, в частности для обеспечения безупречной безопасности». Отель Serena в пакистанской столице «вновь примет иностранных гостей», добавил собеседник.

Новая встреча делегаций двух стран пройдет, как ожидается, в концу этой недели или в начале следующей, уточнили источники. Они не исключили проведения сторонами консультаций перед переговорами.

Главнокомандующий силами обороны Пакистана фельдмаршал Асим Мунир и министр внутренних дел Мохсин Накви находятся в Иране для продолжения посредничества в урегулировании конфликта между Вашингтоном и Тегераном. По информации иранской гостелерадиокомпании, Мунир должен передать послания США и подготовить второй раунд переговоров.