Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, где 16 апреля пройдет очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

«Алексей Оверчук прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в мероприятиях 24-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, которое пройдет 16 апреля», — указано в тексте.

Уточняется, что под совместным председательством Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева стороны обсудят ход работы по исполнению решений 23-го заседания комиссии, состоявшегося в Астрахани 22 августа 2025 года, а также ход выполнения плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества. «В ходе встречи будет рассмотрен широкий комплекс вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана в двустороннем и многосторонних форматах», — отмечается в сообщении.