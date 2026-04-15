США навсегда обеспечат свободный проход по Ормузскому проливу, и Китай этому рад, написал в соцсети TruthSocial американский президент Дональд Трамп.

«Я делаю это для них, а также для мира. Такая ситуация больше никогда не повторится. Они согласились не поставлять оружие в Иран. Председатель Си [Цзиньпин] обнимет меня крепко-крепко, когда я приеду через несколько недель. Мы работаем вместе умело и очень хорошо!», — заявил Трамп.

По его словам, это «лучше, чем сражаться». «НО ПОМНИТЕ, что мы очень хорошо умеем сражаться, если придется, — намного лучше, чем кто-либо другой!!!», — подчеркнул он.