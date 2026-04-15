Остановка прямых поставок американского оружия Украине является одним из главных достижений нынешней администрации США.

Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, сообщает ТАСС.

По словам политика, он по-прежнему считает правильным то, что Вашингтон решил прекратить финансирование украинского конфликта.

«И это одно из тех достижений нашей администрации, которые вызывают у меня больше всего гордости: мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину», — сказал Вэнс в ходе своего выступления на форуме в Университете Джорджии.