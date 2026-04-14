США возобновили действие санкций против российской нефти, сообщает Politico.

По данным издания, в марте Министерство финансов США временно смягчило ограничения на операции с российской нефтью, чтобы стабилизировать цены после перебоев, связанных с эскалацией в регионе и ситуацией вокруг Ормузского пролива. Срок действия послабления истёк 11 апреля.

Минфин США не прокомментировал завершение действия исключения, сославшись на заявление главы ведомства Скотта Бессента, который ранее называл меру «краткосрочной».

До истечения срока в Вашингтоне сохранялась неопределённость относительно продления лицензии. Ряд американских сенаторов-демократов призывали администрацию не продлевать послабления для российского нефтяного сектора.