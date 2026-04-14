Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Италии Джорджа Мелони после ее заявлений в защиту Папы Римского Лев XIV.

Поводом для конфликта стали высказывания Трампа о понтифике, которые Мелони назвала неприемлемыми. Итальянский премьер подчеркнула, что глава Католической церкви не должен поддерживать военные действия и обязан выступать за мир. По ее словам, ей «было бы некомфортно в обществе, где религиозные лидеры следуют указаниям политиков».

В ответ Трамп жестко раскритиковал позицию Мелони, заявив, что «неприемлема именно она», и обвинил ее в безразличии к угрозе появления у Ирана ядерного оружия. Он также заявил, что «Иран уничтожил бы Италию за две минуты, если бы имел такую возможность».