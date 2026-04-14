По Транскаспийскому маршруту (ТМТМ) за первый квартал 2026 года перевезено 125 контейнерных поездов — на 34,4% больше, чем годом ранее.

Как сообщили в «Қазақстан темір жолы», внедрена новая модель формирования поездов «4:3» и «3:2», позволяющая синхронизировать железнодорожные и морские перевозки и сократить время обработки грузов.

Уже отправлено 28 партий поездов в направлении Апшерона, Поти, Тбилиси, Мерсина и Измита. Расширяется и география загрузки — к маршруту подключаются новые индустриальные центры Китая.

В компании заявили, что планируют масштабировать новую модель и обеспечить регулярные перевозки в течение года.