Следующие переговоры США и Ирана могут состояться в Исламабаде или Женеве, сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что американская и иранская стороны обсуждают возможность проведения нового раунда переговоров в столице Пакистана, но между тем Штаты называют в качестве возможного места встречи и швейцарский город.

По данным информагентства, переговоры могут пройти уже в четверг, 16 апреля. При этом официально дата и место встречи еще не объявлялись.