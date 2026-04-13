Всемирный банк одобрил финансирование крупного экологического проекта по Каспийскому морю.

Проект «Озеленение Каспия» объединит Азербайджан, Казахстан и Туркменистан для борьбы с загрязнением и защиты биоразнообразия.

Глобальный экологический фонд выделит грант $11,74 млн, ещё $8,24 млн планируется дополнительно. Также предусмотрен грант $183 тыс. на подготовку проекта.

Инициатива направлена на усиление сотрудничества стран региона и выполнение обязательств по Тегеранской конвенции.