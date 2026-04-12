Глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель США Стив Уиткофф едва не вступили в драку во время переговоров, утверждает турецкий журналист Четинер Четин.

По его словам, между сторонами возник острый конфликт из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Уиткофф заявил, что «пролив должен быть открыт при любых обстоятельствах».

В ответ Арагчи подчеркнул, что иранская сторона «находится за столом переговоров и не слушает приказов». Он также заявил, что у США «было 40 дней на открытие пролива», однако теперь, по его словам, «они не смогут открыть его ни на минуту».