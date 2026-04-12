Американский президент Дональд Трамп пригрозил Китаю, что создаст стране «большие проблемы» в случае, если Пекин будет поставлять Ирану оружие. Ранее телеканал CNN опубликовал доклад разведки, согласно которому КНР якобы готовит отправку через третьи страны партии переносных зенитно-ракетных комплексов. В посольстве Китая отвергают обвинения, указывая, что не поставляют оружие ни одной стороне конфликта.

Президент США Дональд Трамп высказал угрозу в адрес Китая на случай, если Пекин решит поставить оружие в Иран. Соответствующее высказывание политик сделал в разговоре с журналистами у Белого дома.

«Если Китай это сделает, у Китая могут быть большие проблемы», — заявил американский лидер.

Также на пресс-конференции Трамп сказал, что его не волнует, удастся ли Вашингтону и Тегерану заключить соглашение по итогам переговоров в Исламабаде. По его словам, США и так победили в войне. Он пообещал открыть Ормузский пролив, хотя американцы якобы не пользуются им.

«Потому что в мире много других стран, которые им пользуются, но либо боятся, либо слабы, либо скупы», — добавил Трамп.