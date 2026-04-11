Авиационные власти Кувейта продлили запрет на полеты гражданской авиации в небе над страной еще как минимум на 12 часов. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

«Воздушное пространство останется закрытым еще 12 часов — до 04:00 по всемирному времени (08:00 по Баку — ред.) воскресенья, 12 апреля», — сказал собеседник агентства, назвав такой срок ориентировочным.

Полеты гражданской авиации в небе Кувейта прекратили в первой половине дня 28 февраля с началом военной операции США и Израиля против Ирана.