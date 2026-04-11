МВД Сирии сообщило о предотвращении теракта в пригороде Дамаска, сообщают зарубежные СМИ.

Согласно заявлению ведомства, женщина пыталась заложить взрывное устройство в церкви в этом районе.

В ходе проведенной операции, она вместе с другими 4 членами ячейки была задержана, а устройство обезврежено.

При предварительном расследовании выяснилось, что ячейка была связана с ливанской Хезболлой, а ее члены прошли специализированную военную подготовку за рубежом, включая навыки установки взрывных устройств.

Расследование по факту продолжается с целью выяснения всех обстоятельств дела.