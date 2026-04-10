Президент Турции Эрдоган заявил, что решение Израиля о применении смертной казни исключительно к палестинским заключенным равносильно «апартеиду» и превращает закон в инструмент расистского фашизма.

«Разве введение смертной казни только для палестинских заключенных не является по сути апартеидом? Разве это не использование закона в качестве инструмента расистского авторитаризма?

Есть ли, по сути, какая-либо реальная разница между чудовищной политикой Гитлера в отношении евреев и решением, принятым израильским парламентом с таким чувством триумфа?

Разве все эти действия не являются просто еще одним проявлением отрицания, уничтожения, угнетения и политических репрессий, направленных против палестинского народа?

Несомненно, эти действия равносильны дискриминации и расизму. Это означает внедрение системы, еще худшей, чем режим апартеида, который был ликвидирован в Южной Африке в 1994 году», — сказал Эрдоган.