В Гарадагском районе Баку из незаконного оборота изъято свыше 42 кг наркотиков.

Как сообщили в Министерство внутренних дел Азербайджана, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками в ходе операции задержали двух человек, подозреваемых в организации незаконного оборота наркотических средств.

У задержанных — 39-летнего Гурбана Алиева и 41-летнего Эшгина Гумбатова — обнаружено 42 кг 235 г марихуаны с примесью вредных веществ, а также 500 таблеток метадона.

Установлено, что они занимались сбытом наркотиков на территории страны и вовлекали в наркокурьерство преимущественно молодежь.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

