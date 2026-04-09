Европейский банк реконструкции и развития планирует направить до 5 млрд евро инвестиций в 2026 году для поддержки стран, пострадавших от конфликта на Ближнем Востоке, включая Азербайджан.

Согласно заявлению банка, основное внимание будет уделено наиболее затронутым экономикам — Ираку, Иордании, Ливану, а также Западному берегу и сектору Газа. При этом в список стран, испытывающих косвенное влияние кризиса, вошёл и Азербайджан наряду с Египтом, Турцией и Арменией.

В ЕБРР отметили, что последствия конфликта уже ощущаются в регионе: нарушаются торговые маршруты, растут цены на энергоносители и сырьё, снижается инвестиционная активность.

Финансирование будет направлено на поддержку финансового сектора, частных компаний и развитие устойчивой инфраструктуры. В частности, банк намерен укреплять энергетическую безопасность, обеспечивать ликвидность предприятиям и поддерживать стабильную работу ключевых отраслей экономики.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявила, что организация готова усиливать поддержку стран в условиях нестабильности и помогать экономикам адаптироваться к новым вызовам.

Программа будет реализована в два этапа: сначала — стабилизация экономической ситуации и поддержка бизнеса, затем — создание условий для устойчивого роста и восстановления.

Отмечается, что объём инвестиций будет зависеть от спроса и развития ситуации в регионе.