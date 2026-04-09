Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что продолжение ударов по территории Ливана ставит под угрозу переговорный процесс и может привести к срыву договорённостей о прекращении огня. Об этом он написал в своей социальной сети X.

По словам главы ИРИ, дальнейшие атаки делают переговоры бессмысленными и подрывают доверие между сторонами. Он подчеркнул, что происходящее является грубым нарушением первоначального соглашения о прекращении огня и свидетельствует об отсутствии реальной приверженности мирным договорённостям.

Пезешкиан отметил, что подобные действия демонстрируют обман и создают опасный прецедент для дальнейшей эскалации конфликта в регионе. Иранский лидер также заявил, что Тегеран не намерен оставлять Ливан без поддержки.

«Наши руки останутся на спусковом крючке, и Иран никогда не оставит своих ливанских братьев и сестёр», — заключил президент Ирана.