В Азербайджане в 2026 году планируется установить плату за подключение строительных объектов к высоковольтным сетям.

Нормативно-правовая база по этому вопросу будет усовершенствована до начала зимних месяцев.

ОАО «Азеришыг» совместно с Агентством по регулированию энергетических вопросов при Министерстве энергетики и «Азерэнержи» должны подготовить и представить соответствующие предложения о размере платы за подключение объектов строительства к высоковольтным сетям до 1 ноября 2026 года.

Кроме того, до 1 декабря будут усовершенствованы требования по пожарной безопасности для электрических зарядных станций с учётом международных стандартов и опыта, а также подготовлены предложения по укреплению нормативно-правовой базы в этой сфере.