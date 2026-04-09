В Кировском районном суде Екатеринбурга проходит судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского и его сына Мутвалы Шихлинского по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.

Сообщается, что прокурор в ходе процесса потребовал для Шахина Шихлинского наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима, а для его сына Мутвалы – 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Отметим, что 5 марта Шахин Шихлинский был приговорён к 22 годам лишения свободы по статьям об умышленном убийстве и попытке организованного убийства.

Напомним, что в июне прошлого года российские правоохранительные органы провели операцию в Екатеринбурге против представителей азербайджанской диаспоры. В ходе операции было применено насилие, в результате чего погибли братья Зияддин и Хусейн Сафаровы. Другие члены семьи Сафаровых и несколько соотечественников были арестованы по решению суда. Им предъявлены обвинения в преступлениях, совершённых в 2001, 2010 и 2011 годах.

Позже в Екатеринбурге были задержаны глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский и его сын Мутвалы.

1 июля недалеко от «Baku Plaza» сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в гражданской одежде и на автомобилях без опознавательных знаков предприняли нападение на Шихлинских. В ходе инцидента Мутвалы Шихлинский потерял контроль над автомобилем и сбил одного из сотрудников ФСБ. На суде он заявил о сожалении по поводу произошедшего и подчеркнул, что не совершал действия умышленно. В день задержания Шахин и Мутвалы Шихлинские были отпущены, однако позднее в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Сначала был задержан Мутвалы, а затем – Шахин Шихлинский, обвиняемый также в организации и попытке организованного убийства.