В рамках масштабного развития проекта Sea Breeze Resort в 2026 году планируется направить более 50 миллионов долларов на работы по озеленению и благоустройству территории. Об этом на площадке WUF13 заявила директор по продажам и заместитель коммерческого директора Sea Breeze Resort Меликова Эна-Камелия, сообщает Minval.

Как было отмечено в ходе выступления представителей компании, инвестиции в ландшафтный дизайн являются ключевой частью формирования современной городской экосистемы и повышения качества жизни в рамках проекта «город в городе».

По данным компании, в предыдущие годы уже были реализованы масштабные работы по озеленению — высажено более 11 миллионов растений. Новые инвестиции продолжат эту программу и будут направлены на дальнейшее расширение зелёных зон, улучшение городской среды и создание устойчивого экологического пространства.