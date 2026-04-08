Москва рассчитывает, что пророссийские силы смогут свободно принять участие в парламентских выборах в Армении.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы не можем не обращать внимание на разворачивающиеся в республике процессы и рассчитываем, что пророссийские силы смогут поучаствовать свободно в волеизъявлении армянских граждан», — сказала она.

«То есть опять же речь идет о том, что не вмешательство во внутренние дела мы сейчас обсуждаем, об этом речи нет, а о том, что все граждане Армении, которые имеют право выбора, но при этом выступают за связи и развитие отношений с Россией исходя из целого ряда очевидных, объективных и никем не отрицавшихся факторов и фактов тоже смогут это сделать свободно, демократически, как и положено в цивилизованных стран», — отметила дипломат.