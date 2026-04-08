Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не санкционирует подписание соглашения с США в Исламабаде, если Вашингтон не примет 10 условий Тегерана. Об этом заявил первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад.

«Если эти 10 условий не будут приняты, Верховный лидер не даст разрешения на подписание», — приводит его слова агентство Fars.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана провести переговоры в столице страны 10 апреля.