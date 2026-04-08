Сохранение хрупкого перемирия с Ираном могло бы стать приемлемым для США промежуточным вариантом урегулирования конфликта, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Конфликт США и Ирана поставлен на паузу. Ожидаемо обе его стороны заявили о победе, — написал он в своем Telegram-канале. — Так кто победил? Прежде всего здравый смысл, вера в который была сильно подорвана заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день».

При этом сам факт согласия Трампа обсуждать план из десяти пунктов — успех иранцев, отметил Медведев: «Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Очевидно, что нет. Это унизительно для него и будет означать реальную победу ИРИ».

«Тогда что? Снова боевые действия? Возможно, но есть промежуточный вариант. Трамп не хочет и не может долго вести войну, да и в Конгрессе его не поддержат. Значит, нужно сохранять хрупкое перемирие и делать вид, что всё хорошо. Потому что каждый шаг на этой доске создаёт положение, близкое к цугцвангу».

«Но это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть ещё Израиль, он играет не на стороне США. Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски. Это делает ситуацию крайне неопределённой», — написал замглавы Совбеза РФ.

По его словам, европейцам придется долго жить в режиме строгой экономии: «Ведь дешёвой нефти не будет».