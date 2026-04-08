Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран в течение двухнедельного перемирия сохранит контроль над Ормузским проливом.

По его словам, безопасный проход судов возможен «при условии координации с вооружёнными силами Ирана и с учётом технических ограничений».

СМИ также сообщают, что США согласились оставить Ормузский пролив под контролем Ирана в рамках условий временного прекращения огня.

По данным AP, Иран совместно с Оманом планирует взимать плату с судов, проходящих через пролив. Предполагается, что Тегеран направит полученные средства на восстановление страны, тогда как планы Омана остаются неясными.