Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, имеющих особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

За особые заслуги в защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и храбрость, проявленную при выполнении боевых заданий, награждены следующие лица:

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Мамедов Азер Керем оглу – полковник-лейтенант

медалью «За Отчизну»

Бабаев Эльмар Эльхан оглу – майор

Исмаилов Ниджат Абульфаз оглу – майор

Гулиев Руфат Гудрат оглу – майор

Мадатов Фарид Фикрет оглу – майор

Бабазаде Вагиф Эльчин оглу – капитан

Самедов Мадат Фарзулла оглу – капитан

Ибрагимов Вюсал Джумшуд оглу – старший лейтенант

Агабалаев Вазех Ханбала оглу – лейтенант

Агаев Яшар Таваккюль оглу – старший мичман в запасе

Амранов Рашад Муртузали оглу – старший мичман в запасе

Имамвердиев Агиль Азим оглу – гизир

Новрузлу Сабухи Ровшан оглу – сержант

медалью «За отвагу»

Гулиев Шахрияр Ильгар оглу – полковник-лейтенант

Гулиев Эльнур Алифага оглу – майор

Мирзоев Хикмет Эльчин оглу – майор

Ахмедов Эмин Сеймур оглу – лейтенант

Ибрагимли Таджеддин Амирулла оглу – гизир

Исмаилов Огтай Шахсувар оглу – гизир

Гулиев Вагиф Ибрагим оглу – гизир

медалью «За военные заслуги»

Дашдамиров Вилаят Аллахъяр оглу – майор

Мурадов Заман Мугабиль оглу – майор

Алхасов Талех Айдын оглу – капитан

Салманов Тарлан Бабек оглу – капитан

Абдуллаев Ровшан Ахадулла оглу – гизир

Агаев Шамсаддин Асадулла оглу – гизир

Бабаев Илькнур Рамиз оглу – гизир

Досталылы Досталы Ширван оглу – гизир

Алиев Шахин Мухаммед оглу – гизир

Халилзад Башир Мухаммед оглу – гизир

Исламов Эмин Бахтияр оглу – гизир

Гурбанзаде Ульви Бабагули оглу – гизир

Марданов Джамиль Омар оглу – гизир в отставке

Мухтаров Кямал Гисмет оглу – гизир

Нуриев Тогрул Ахлиман оглу – гизир

Ёлчиев Башир Годжа оглу – гизир

Гасанов Исмаил Бахлул оглу – старший сержант

Нахмедов Хазар Сабир оглу – сержант

Неджафов Узеир Гаджи оглу – младший сержант в запасе

Сулейманов Афиг Зияфет оглу – младший сержант

Садыгов Вюсал Ибрагим оглу – солдат.