Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, имеющих особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
За особые заслуги в защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и храбрость, проявленную при выполнении боевых заданий, награждены следующие лица:
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Мамедов Азер Керем оглу – полковник-лейтенант
медалью «За Отчизну»
Бабаев Эльмар Эльхан оглу – майор
Исмаилов Ниджат Абульфаз оглу – майор
Гулиев Руфат Гудрат оглу – майор
Мадатов Фарид Фикрет оглу – майор
Бабазаде Вагиф Эльчин оглу – капитан
Самедов Мадат Фарзулла оглу – капитан
Ибрагимов Вюсал Джумшуд оглу – старший лейтенант
Агабалаев Вазех Ханбала оглу – лейтенант
Агаев Яшар Таваккюль оглу – старший мичман в запасе
Амранов Рашад Муртузали оглу – старший мичман в запасе
Имамвердиев Агиль Азим оглу – гизир
Новрузлу Сабухи Ровшан оглу – сержант
медалью «За отвагу»
Гулиев Шахрияр Ильгар оглу – полковник-лейтенант
Гулиев Эльнур Алифага оглу – майор
Мирзоев Хикмет Эльчин оглу – майор
Ахмедов Эмин Сеймур оглу – лейтенант
Ибрагимли Таджеддин Амирулла оглу – гизир
Исмаилов Огтай Шахсувар оглу – гизир
Гулиев Вагиф Ибрагим оглу – гизир
медалью «За военные заслуги»
Дашдамиров Вилаят Аллахъяр оглу – майор
Мурадов Заман Мугабиль оглу – майор
Алхасов Талех Айдын оглу – капитан
Салманов Тарлан Бабек оглу – капитан
Абдуллаев Ровшан Ахадулла оглу – гизир
Агаев Шамсаддин Асадулла оглу – гизир
Бабаев Илькнур Рамиз оглу – гизир
Досталылы Досталы Ширван оглу – гизир
Алиев Шахин Мухаммед оглу – гизир
Халилзад Башир Мухаммед оглу – гизир
Исламов Эмин Бахтияр оглу – гизир
Гурбанзаде Ульви Бабагули оглу – гизир
Марданов Джамиль Омар оглу – гизир в отставке
Мухтаров Кямал Гисмет оглу – гизир
Нуриев Тогрул Ахлиман оглу – гизир
Ёлчиев Башир Годжа оглу – гизир
Гасанов Исмаил Бахлул оглу – старший сержант
Нахмедов Хазар Сабир оглу – сержант
Неджафов Узеир Гаджи оглу – младший сержант в запасе
Сулейманов Афиг Зияфет оглу – младший сержант
Садыгов Вюсал Ибрагим оглу – солдат.