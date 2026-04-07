В Академии государственного управления при президенте Азербайджана представителям различных регионов Казахстана была представлена подробная презентация о созданной по инициативе президента Ильхама Алиева ASAN xidmət и проектах, реализуемых в направлении применения социальных инноваций в сфере государственных услуг.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию государственных услуг и социальным инновациям при президенте Азербайджана, в ходе презентации было отмечено, что Государственное агентство было удостоено Премии ООН за вклад в развитие государственной службы-2015, Специальной премии ООН в области развития государственных услуг посредством применения цифрового управления в 2019 году, а также специальной премии в номинации «Самая передовая государственная служба в мире» в рамках программы «Глобальная премия за выдающиеся достижения в государственном управлении» в 2023 году, а также об успешном применении модели ASAN xidmət в различных странах.

Гости, посетившие нашу страну по приглашению Академии, также ознакомились с деятельностью центра ASAN xidmət, инкубационно-акселерационного центра INNOLAND, ASAN AI Hub и юридического лица публичного права ABAD.