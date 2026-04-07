Секретарь Верховного совета молодежи и подростков Ирана Алиреза Рахими призвал молодежь создавать «живые цепи» для защиты электростанций на территории страны после угроз США, передает Sky News.

Рахими предложил представителям молодежи — спортсменам, художникам и студентам собраться в 14:00 по местному времени вокруг электростанций, которые «принадлежат будущему Ирана и иранской молодежи», а также «служат национальными ценностями».

5 апреля Трамп пригрозил разрушить иранские электростанции и мосты, если Ормузский пролив не будет открыт. В тот же день в интервью Fox News глава Белого дома сказал, что «завтра есть хорошие шансы» заключить соглашение с Ираном. По его словам, если это не удастся, «вы увидите, как по всей их стране будут рушиться мосты и электростанции». «Если они не заключат сделку быстро, я подумываю взорвать все и захватить нефть», — предупредил он.