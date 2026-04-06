Пхеньян удовлетворен реакцией президента Республики Корея (РК) Ли Чжэ Мёна на инцидент с вторжением беспилотника в воздушное пространство КНДР.

Об этом говорится в распространенном ЦТАК заявлении заведующей отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Она указала, что 6 апреля президент РК выразил сожаление по поводу «безответственных и безрассудных действий, вызвавших ненужную военную напряженность» и расценила этот шаг как «весьма обнадеживающее и мудрое поведение». «Наш глава государства оценил, что это поведение честного и великодушного человека», — добавила Ким Ё Чжон.

Заведующая отделом ЦК ТПК подчеркнула при этом, что Республика Корея должна не только на словах говорить о важности мира и стабильности, но и на деле прекратить «безрассудные провокации против КНДР», а также ради собственной безопасности отказаться от любых попыток вступить в контакт с Пхеньяном.

«РК должна еще раз глубоко осознать, что, как уже ее ранее предупредили, в случае повторения провокации, нарушающей неприкосновенный суверенитет нашего государства, она заплатит невообразимо большую цену», — резюмировала Ким Ё Чжон.