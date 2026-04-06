Экипаж космического корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли.

Об этом в соцсети X сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Астронавты Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен отдалились от Земли примерно на 406 608 км, превысив рекорд экспедиции «Аполлон-13» на 6 437 км. Отмечается, что экипаж во время шестичасового облета сможет наблюдать обратную сторону Луны и полное солнечное затмение.